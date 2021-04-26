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Apple инвестирует в США 430 миллиардов долларов за следующие 5 лет

Понедельник, 26 апреля 2021, 19:25
 

Компания Apple заявила, что инвестирует в США за следующие 5 лет 430 млрд долл - это на 20% больше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания также перевыполнит свой 3-летний инвестиционный план 2018 года на 350 млрд долл.

Отмечается, что средства, в частности, будут направлены на кампус нового поколения в Северной Каролине и развитие беспроводных технологий 5G, а также - на датацентры, создание контента для Apple TV и на расчеты с американскими подрядчиками.

Сообщается, что кампус в Северной Каролине обойдется в более чем 1 млрд долл и позволит создать 3000 высококвалифицированных рабочих мест.

Напомним:

20 апреля компания Apple анонсировала выход ряда новых продуктов, в том числе разноцветные iMac, новые айпады и пульт от Apple TV.

Экономическая правда

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Apple США

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