Зеленский: Украина настроена развивать свою атомную энергетику

Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе в Киеве, передает Офис президента.

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160.

"Также мы шаг за шагом превращаем разрушеннный четвертый энергоблок (ЧАЭС - ред.) на экологически безопасную систему. Для этого мы реализовали беспрецедентный инженерный проект - построили арку нового безопасного конфайнмента.

Мы завершаем строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, что позволит повысить уровень ядерной безопасности и обеспечить большую энергонезависимость", - добавил президент.

Он также поблагодарил МАГАТЭ и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции и за поддержку в преодолении ее последствий.

"Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике.

Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случилось", - добавил Зеленский.

Экономическая правда