НБУ упростил условия размещения компаниями еврооблигаций

Национальный банк изменил ряд норм о проведении украинскими компаниями операций по своим еврооблигациям чтобы упростить этот процесс и уменьшить его стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С целью упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций за рубежом были введены следующие изменения:

исключен из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашение еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемых в связи с размещением таких ценных бумаг;

разрешено покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

"Украинская экономика как никогда нуждается в дополнительных средствах для развития. Одним из источников таких средств являются внешние заимствования.

... Мы надеемся, что принятые Национальным банком изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала ", - отметил заместитель председателя регулятора Юрий Гелетий.

Изменения вступают в силу с 27 апреля 2021 года.

Экономическая правда