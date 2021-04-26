Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики
Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.
Об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.
"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, сейчас используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.
Что касается Крыма, то отмечу, что возобновление водоснабжения в Крым не будет и подобные переговоры с представителями Российской Федерации не велись ни с стороны Минагрополитики, ни Минэкологии", - заявил министр.
По его словам, в последнее время со стороны РФ "осуществляется целенаправленное информационное нагнетание" вокруг темы возобновления водоснабжения в временно оккупированный Крым.
По данным министерства, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагенство переходит в подчинение Госрибагенству, и, мол, последние ведут активные переговоры с РФ о поставках пресной воды в Крым.
"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации.
Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечение ее институциональной, законодательной и финансовой основы", - сказал Лещенко.
Он подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.
Напомним:
В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
До оккупации полуострова Россией Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей Крыма в пресной воде.
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Экономическая правда
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