Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.

Об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, сейчас используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.

Что касается Крыма, то отмечу, что возобновление водоснабжения в Крым не будет и подобные переговоры с представителями Российской Федерации не велись ни с стороны Минагрополитики, ни Минэкологии", - заявил министр.

По его словам, в последнее время со стороны РФ "осуществляется целенаправленное информационное нагнетание" вокруг темы возобновления водоснабжения в временно оккупированный Крым.

По данным министерства, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагенство переходит в подчинение Госрибагенству, и, мол, последние ведут активные переговоры с РФ о поставках пресной воды в Крым.

"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации.

Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечение ее институциональной, законодательной и финансовой основы", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.

Напомним:

В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.



До оккупации полуострова Россией Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей Крыма в пресной воде.

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Экономическая правда