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НБУ предоставил 4 банкам 200 миллионов короткого рефинанса

Понедельник, 26 апреля 2021, 16:30
 

Нацбанк 23 апреля предоставил 4 банкам 203,6 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Национальный банк сообщает, что 23.04.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на сумму 203,6 млн грн по процентной ставке в размере 7,50% годовых", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, рефинансирование получили: АО "Юнекс банк" - 34,6 млн грн, АО "КИБ" - 25 млн грн, АО "Укрстройинвестбанк" - 114 млн грн, АО "АП Банк" - 30 млн грн.

16 апреля 2021 года НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам на 405 млн грн.

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Экономическая правда

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НБУ рефинансирования банки

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