Запрет банкам использовать мелкий шрифт в договорах: новые правила вступают в силу

С 27 апреля вступают в силу новые правила НБУ по установлению дополнительных требований к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

Соответствующее постановление Нацбанк принял 26 января - банки имели три месяца до 27 апреля 2021 года для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Банки обязали предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и др.

В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т.п.. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя менять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуг и его рассудительному решению о заключении договора", - заявляли в НБУ.

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг.

В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.

Экономическая правда