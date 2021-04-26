Из-за пандемии доля туризма в мировой экономике сократилась вдвое

Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии упал на 49,1% по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленном совместно с Oxford Economics.

Отмечается, что до пандемии сектор туризма и путешествий создавал одно из четырех всех новых рабочих мест в мире, 10,6% всех рабочих мест (334 млн человек) и 10,4% мирового ВВП (9,2 трлн долл).

В отчете говорится, что сектор туризма в прошлом году понес убытки почти на 4,5 трлн долл.

"В 2020 году в индустрии туризма было потеряно 62 млн рабочих мест (-18,5%), в результате чего в отрасли осталось 272 млн сотрудников", - говорится в отчете.

"Угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку много рабочих мест пока поддерживаются государственными программами, которые без полного восстановления индустрии туризма и путешествий могут быть потеряны", - добавили в WTTC.

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Экономическая правда