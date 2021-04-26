"Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию

Корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией Tram For Envi поставит шесть троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании города Йиглава (Чехия).

Об этом сообщается в чешских СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

Консорциум был признан победителем тендера почти год назад.

"Контракт был подписан почти через год после того, как транспортная компания "Йиглава" объявила ассоциацию победителем. Покупка будет финансироваться на счет европейской субсидии", - цитируется чешское издание Zdopravy.cz.

Согласно контракту, троллейбусы Bogdan T70120 должны быть адаптированы к требованиям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec. Срок поставки - 14 месяцев.

Чешское издание отмечает, что до этого в течение многих лет только Škoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а приход других производителей начал приводить к существенному снижению цен.

Консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон ( около 2,64 млн евро) или 11,9 млн крон за один троллейбус (440,3 тыс евро) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (3,06 млн евро).

В то же время Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (3,04 млн евро) или почти 13,7 млн крон за троллейбус.

Корпорация "Богдан" около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с чешской Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС – поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.

Автокомпания "Богдан Моторс" принадлежит экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.