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В Google хотят улучшить приложение для видеозвонков

Воскресенье, 25 апреля 2021, 12:55
 

Об этом сообщает Google.

21 апреля компания Google анонсировала такие обновления: 

  • Обновленный пользовательский интерфейс (UI).
  • В новом Meet для Интернета обновлены видеопотоки, возможности просмотра и презентации, а также нижняя панель. 
  • Улучшено закрепление и открепление контента. После открепления плитка презентации становится того же размера, что и плитки других участников, что позволяет видеть больше участников вызова и лучше оценивать реакцию. 
  • Обновлена нижняя панель, чтобы упростить навигацию по собраниям. Компания объединила все элементы управления в одном месте. Коды подключения к собранию, вложения, список участников, чат и другие действия теперь находятся в правом нижнем углу, чтобы создать более вертикальное пространство для просмотра людей и контента. Нижняя панель всегда видна, поэтому не придется пропускать субтитры или гадать, отключен ли вы звук. 
  • Кнопка "оставить вызов" перемещена подальше от кнопок камеры и микрофона, чтобы избежать случайного зависания.
  • В ближайшие недели будет добавлена возможность заменять фон на видео. Замена фонового изображения видео может помочь сохранить конфиденциальность того, что находится позади вас, а также сделать видеозвонки более увлекательными. Изначально будет три варианта на выбор: класс, вечеринка и лес, и скоро будут другие.
  • Google Meet в Интернете теперь автоматически определяет, когда пользователь выглядит недоэкспонированным, и увеличивает яркость, чтобы улучшить его видимость. В ближайшие недели для пользователей Meet повсюду будут внедрены легкие корректировки в Интернете.

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интернет компании Google

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