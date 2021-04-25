В Google хотят улучшить приложение для видеозвонков

Об этом сообщает Google.

21 апреля компания Google анонсировала такие обновления:

Обновленный пользовательский интерфейс (UI).

В новом Meet для Интернета обновлены видеопотоки, возможности просмотра и презентации, а также нижняя панель.

Улучшено закрепление и открепление контента. После открепления плитка презентации становится того же размера, что и плитки других участников, что позволяет видеть больше участников вызова и лучше оценивать реакцию.

Обновлена нижняя панель, чтобы упростить навигацию по собраниям. Компания объединила все элементы управления в одном месте. Коды подключения к собранию, вложения, список участников, чат и другие действия теперь находятся в правом нижнем углу, чтобы создать более вертикальное пространство для просмотра людей и контента. Нижняя панель всегда видна, поэтому не придется пропускать субтитры или гадать, отключен ли вы звук.

Кнопка "оставить вызов" перемещена подальше от кнопок камеры и микрофона, чтобы избежать случайного зависания.

В ближайшие недели будет добавлена возможность заменять фон на видео. Замена фонового изображения видео может помочь сохранить конфиденциальность того, что находится позади вас, а также сделать видеозвонки более увлекательными. Изначально будет три варианта на выбор: класс, вечеринка и лес, и скоро будут другие.