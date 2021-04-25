В апреле на пенсии потратили 43 миллиарда

22 апреля 2021 Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий апреля, пенсии выплачены на общую сумму 43 млрд.

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"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - отметили в фонде.

Напоминаем:

Пенсионный фонд отчитался, что завершил первый квартал с внеплановым дефицитом 7,5 млрд грн.

В марте Пенсионный фонд очередной раз должен был занимать средства у Государственной казначейской службы. Согласно Бюджетному кодексу, она может оказывать фонда краткосрочные ссуды для покрытия разрывов ликвидности.

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