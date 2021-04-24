Зарплата в агросекторе на 46% выше средней по стране

Средняя заработная плата в категории "Сельское хозяйство" для специалистов среднего звена и рабочих специальностей составляет 25,54 тыс. грн, это на 46% выше, чем средняя заработная плата по Украине (17,47 грн).

Об этом передает агропортал со ссылкой на grc.ua.

Квалифицированный работник с большим опытом практической работы, но без высшего образования, может получать и больше.

В то же время 11% вакансий категории предлагают компенсацию от 43,1 тыс. грн.

"Чаще всего это вакансии агрономов и инженеров (требуется высшее образование) или сезонных работников заграницу (в типовом описании вакансии за границу указано, что высшее образование не требуется, желательно, но не обязательно знать английский или польский языки, обязательно наличие предыдущего опыта подобных работ от года)", — уточняется в сообщении.

У работников на начальном уровне или с небольшим опытом работы в категории, заработная составляет 18,4 тыс. грн.

47,7% вакансий предлагают компенсацию от 13,1 тыс. до 15,9 тыс. грн. Но, часть работников категории, могут претендовать и на более высокие оклады. Например, зоотехники (выпускники техникумов, без опыта работы) могут претендовать на оклад от 21,6 тыс. грн. Трактористы в "горячий сезон" могут заработать от 22 тыс. грн. При этом, в вакансии часто указывают официальное трудоустройство, бесплатную развозку, бесплатное проживание ,наличие общежития для иногородних, или льготное питание.

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