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КШЭ об изменениях в "Закон об индустриальных парках": депутаты предлагают доплачивать бизнесу из бюджета

Суббота, 24 апреля 2021, 13:51

Верховная Рада приняла в первом чтении приняла проект закона 4416-1 об изменениях в работе индустриальных парков, платить за осуществления хозяйственной деятельности отдельных предприятий будут все налогоплательщики. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики. 

Депутаты предлагают:

Предоставить участникам индустриальных парков компенсацию процентных платежей по кредитам (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности): 

1) от 15% до 30% экспорта - возмещение 30% общей суммы процентных платежей по кредиту 

2) от 30% до 50% экспорта - возмещение 50% общей суммы процентных платежей по кредиту 

3) более 50% экспорта - возмещение 50% общей суммы процентных платежей по кредиту 

4) более 70% экспорта - возмещение 70% общей суммы процентных платежей по кредиту. 

Предоставить управляющим компаниям и участникам индустриальных парков компенсацию процентных ставок по кредитам на обустройство индустриальных парков. 

Частично компенсировать инвестиции участников индустриальных парков в создание производства, осуществленные в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка. 

Источник компенсации - Государственный бюджет.

"Фактически, депутаты предлагают доплачивать бизнесу за счет бюджетных средств. То есть платить за осуществление хозяйственной деятельности отдельных предприятий будут все налогоплательщики", -  говорится в заявлении. 

Сейчас самой большой группой получателей субсидий из бюджета среди бизнеса является сх производители, в поддержку которых предусмотрено 4,5 млрд грн в 2021 году. 

"При этом, депутаты не предоставляют расчет, каким образом данные нормы повлияют на государственный бюджет, хотя обязывает Правительство в трехмесячный срок со дня вступления в силу Закона (в случае его принятия) разработать соответствующий порядок использования средств. 

Не понятно также, как такая инициатива будет воспринята Международным Валютным Фондом, с которым власти ведут переговоры о продлении/обновления программы финансирования", - резюмировали в центре.

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Экономическая правда
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