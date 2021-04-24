КШЭ об изменениях в "Закон об индустриальных парках": депутаты предлагают доплачивать бизнесу из бюджета

Верховная Рада приняла в первом чтении приняла проект закона 4416-1 об изменениях в работе индустриальных парков, платить за осуществления хозяйственной деятельности отдельных предприятий будут все налогоплательщики.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Депутаты предлагают:

Предоставить участникам индустриальных парков компенсацию процентных платежей по кредитам (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности):

1) от 15% до 30% экспорта - возмещение 30% общей суммы процентных платежей по кредиту

2) от 30% до 50% экспорта - возмещение 50% общей суммы процентных платежей по кредиту

3) более 50% экспорта - возмещение 50% общей суммы процентных платежей по кредиту

4) более 70% экспорта - возмещение 70% общей суммы процентных платежей по кредиту.

Предоставить управляющим компаниям и участникам индустриальных парков компенсацию процентных ставок по кредитам на обустройство индустриальных парков.

Частично компенсировать инвестиции участников индустриальных парков в создание производства, осуществленные в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Источник компенсации - Государственный бюджет.

"Фактически, депутаты предлагают доплачивать бизнесу за счет бюджетных средств. То есть платить за осуществление хозяйственной деятельности отдельных предприятий будут все налогоплательщики", - говорится в заявлении.

Сейчас самой большой группой получателей субсидий из бюджета среди бизнеса является сх производители, в поддержку которых предусмотрено 4,5 млрд грн в 2021 году.

"При этом, депутаты не предоставляют расчет, каким образом данные нормы повлияют на государственный бюджет, хотя обязывает Правительство в трехмесячный срок со дня вступления в силу Закона (в случае его принятия) разработать соответствующий порядок использования средств.

Не понятно также, как такая инициатива будет воспринята Международным Валютным Фондом, с которым власти ведут переговоры о продлении/обновления программы финансирования", - резюмировали в центре.