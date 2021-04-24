Депутаты предлагают изменить механизм распределения НДФЛ между регионами

В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов (5244, а также альтернативные 5244-1, 5244-2, 5244-3), цель которых - изменить механизм распределения НДФЛ между регионами.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - крупнейший источник в структуре доходов бюджетов местных общин.

По мнению аналитиков, текущая система распределения НДФЛ между регионами имеет существенный недостаток: фактически она осуществляется по месту регистрации налогоплательщика, а не по месту фактического работника этой компании, за которого она платит НДФЛ.

"Это приводит к значительным искажениям в структуре поступлений местных бюджетов. Например, работник может жить во Львове, но компания зарегистрирована в Киеве, и таким образом НДФЛ по этому работника также направляется в местный бюджет Киева, а не в бюджет Львова.

Это не устраивает местные советы, где фактически функционируют подразделения, поскольку "приезжие" работники пользуются инфраструктурой, но средств на восстановление и ее улучшение в бюджет не платят ", - говорится в заявлении.

Депутаты предлагают изменить подход к распределению. Изменить определение понятия "обособленное подразделение", который платит НДФЛ. В то же время, депутаты расходятся в подходе к распределению НДФЛ между местными бюджетами.В каждом из законопроектов предлагается свой вариант:

уплачивать налог в бюджет поровну (по 50%) по месту жительства и по месту работы работника

дать возможность работнику выбирать в какой из двух бюджетов платить налог - по месту работы или жительства работника

дать возможность работодателю выбирать один из способов уплаты НДФЛ за работника - либо полностью в бюджет по местонахождению юридического лица или равными частями в бюджеты по месту жительства и по месту работы работника

платить полностью в бюджет местонахождению юридического лица и его обособленного подразделения, где фактически работают физические лица - плательщики налога

"Изменение подхода к распределению НДФЛ кардинально изменит объемы базовой (из бюджета местным общинам) и реверсной (из местных в государственный бюджет) дотаций во многих местных общинах. И если принимать такое решение без предварительных детальных расчетов потенциальных последствий, в будущем это может привести к новым проблемам бюджетной системы Украины", - резюмировали в центре.