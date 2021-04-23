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НБУ впервые определил перечень банков критической инфраструктуры

Пятница, 23 апреля 2021, 15:10

Нацбанк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Такие полномочия Национальному банку предоставляет ЗУ" Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес", - пояснили в НБУ.

В частности речь идет о банках, включенных в перечень системно важных, и банках, у которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала.

Регулятор установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

  • Национальный банк Украины;
  • АБ "Укргазбанк";
  • Акционерный банк "Пивденный";
  • АО КБ "ПриватБанк";
  • АО "А-Банк";
  • АО "Альфа-Банк;
  • АО "ОТП Банк"
  • АО "Ощадбанк";
  • АО "ПУМБ";
  • АО "Райффайзен Банк Аваль";
  • АО "ТАСкомбанк";
  • АО "Укрэксимбанк";
  • АО "УкрСиббанк";
  • АО "Универсал Банк".

В НБУ добавили, что критерии и порядок отнесения банков Украины к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины определены постановлением правления Нацбанка от 30 ноября 2020 № 151 "Об утверждении Положения об определении объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины".

Экономическая правда

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