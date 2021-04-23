НБУ впервые определил перечень банков критической инфраструктуры

Нацбанк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Такие полномочия Национальному банку предоставляет ЗУ" Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес", - пояснили в НБУ.

В частности речь идет о банках, включенных в перечень системно важных, и банках, у которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала.

Регулятор установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

Национальный банк Украины;

АБ "Укргазбанк";

Акционерный банк "Пивденный";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "А-Банк";

АО "Альфа-Банк;

АО "ОТП Банк"

АО "Ощадбанк";

АО "ПУМБ";

АО "Райффайзен Банк Аваль";

АО "ТАСкомбанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "УкрСиббанк";

АО "Универсал Банк".

В НБУ добавили, что критерии и порядок отнесения банков Украины к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины определены постановлением правления Нацбанка от 30 ноября 2020 № 151 "Об утверждении Положения об определении объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины".

Экономическая правда