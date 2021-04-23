НБУ впервые определил перечень банков критической инфраструктуры
Нацбанк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Такие полномочия Национальному банку предоставляет ЗУ" Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".
Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес", - пояснили в НБУ.
В частности речь идет о банках, включенных в перечень системно важных, и банках, у которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала.
Регулятор установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:
- Национальный банк Украины;
- АБ "Укргазбанк";
- Акционерный банк "Пивденный";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "А-Банк";
- АО "Альфа-Банк;
- АО "ОТП Банк"
- АО "Ощадбанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк Аваль";
- АО "ТАСкомбанк";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "УкрСиббанк";
- АО "Универсал Банк".
В НБУ добавили, что критерии и порядок отнесения банков Украины к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины определены постановлением правления Нацбанка от 30 ноября 2020 № 151 "Об утверждении Положения об определении объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины".
Экономическая правда
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