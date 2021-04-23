Цены на газ летом будут в два раза выше, чем в 2020 году – НБУ
В летние месяцы 2021 года стоимость природного газа будет более чем вдвое превышать минимумы аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.
"Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета", – говорится в отчете.
По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.
"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", – говорится в документе.
Отметим, что в июне 2020 года стоимость газа для населения составляла 2,74 грн за кубометр, в июле – 2,97 грн, в августе – около 4,5 грн.
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Экономическая правда
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