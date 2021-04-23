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Цены на газ летом будут в два раза выше, чем в 2020 году – НБУ

Пятница, 23 апреля 2021, 12:30
 

В летние месяцы 2021 года стоимость природного газа будет более чем вдвое превышать минимумы аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.

"Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета", – говорится в отчете.

По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", – говорится в документе.

Отметим, что в июне 2020 года стоимость газа для населения составляла 2,74 грн за кубометр, в июле – 2,97 грн, в августе – около 4,5 грн.

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Экономическая правда

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газ тарифы НБУ

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