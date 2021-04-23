Правительственная аптечная сеть "Лекарства Украины" получила миллионные убытки

Государственная аудиторская служба провела аудиторскую проверку государственной акционерной компании "Лекарства Украины" и выявила нарушения на миллионы гривень за 2018-2020 годы.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы к Кабинету Министров о результатах аудита, который проанализировал Марлин.

Годовые убытки компании "Лекарства Украины", которой управляет правительство, за 2018 год составили 6,4 млн грн, а за 2019 год – 4,8 млн грн.

По результатам проведенного аудита, в период с января 2018 года по август 2020 года общее количество аптек и аптечных пунктов правительственной компании и ее дочерних предприятий снизилось в 2,8 раза.

Так, в 2018 году функционировало 12 аптек и 16 аптечных пунктов, тогда как в 2020 году осталось 4 аптеки и 6 пунктов. Также уменьшился товарооборот и ухудшилась ситуация госкомпании на украинском аптечном рынке, общая доля в продажах с 0,14% изменилась на 0,001%.

Аудитом установлено, что руководство компанией "Лекарства Украины" осуществлялось единолично главой правления из-за неутверждения наблюдательного совета. За период проведения аудита в течение двух лет в госкомпании должность главы правления занимали четыре человека.

Среди факторов, которые негативно влияли на финансово-хозяйственную деятельность госкомпании, аудиторы отметили устаревший стратегический план.

"Несовершенство стратегии развития компании приводит к свертыванию ее аптечной сети, сокращению товарооборота и недостаточному выполнению задач и предмета деятельности, определенных уставом, в частности по обеспечению учреждений здравоохранения и населения через аптеки лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В то же время, несмотря на наличие государственных предприятий, которые также осуществляют деятельность по обеспечению учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, компания "Лекарства Украины" вообще теряет актуальность своего функционирования", – подведены в письме Кабмина.

Таким образом, неэффективные управленческие решения призвезы к чрезмерным затратам и недополучению дополнительных поступлений.

Например, "Лекарства Украины" потеряла возможность получить доходы на сумму 942,4 тыс грн из-за неэффективного предоставления имущества в аренду. Речь идет о нерыночной арендной плате, занижении площади аренды в документах и неиспользования 40% помещений компании.

Кроме этого, проведенной инвентаризацией товаров на аптечной базе компании установлено нехватку лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования на общую сумму 1,7 млн грн.

Также во время предоставления услуг по хранению лекарственных средств "Лекарства Украины" потеряли возможность получить дополнительный доход на сумму 588,8 тыс грн.

Дополнительно аудиторами было потрачено 516,9 тыс грн на юридические услуги несмотря на наличие штатного юриста в компании и несмотря на отсутствие судебных дел. Кроме этого, госкомпания потеряла обязательства должников на 362,7 тыс грн из-за того, что не проводила претензионно-исковые работы по взысканию.

Экономическая правда