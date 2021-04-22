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Власти хотят увеличить ставку налога для сельхозпроизводителей

Четверг, 22 апреля 2021, 17:57
 

Правительство рассматривает законопроект, которым в частности хотят вдвое увеличить ставку единого налога для плательщиков четвертой группы - сельхозпроизводителей.

Об этом говорится в материале ЭП.

Повышение налога потенциально будет касаться сельхозпроизводителей кроме тех, которые работают на землях закрытого грунта (теплицы) и земель водного фонда.

То есть, фермеры будут платить вдвое больше. Пропорционально увеличению вырастут и поступления в местные бюджеты. По мнению авторов, это позволит аккумулировать 5,3 млрд грн.

Сегодня для четвертой группы объект налогообложения - земельные площади, база налогообложения - нормативная денежная оценка земли с учетом коэффициента индексации. Размер ставки с 1 га земли зависит от категории и расположения земель.

Кроме того, предлагается отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки земель, от которой зависит размер налогов сельхозпроизводителей и арендная плата за пользование землей.

Благодаря этому в правительстве рассчитывают дополнительно получить еще 3,4 млрд грн.

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Экономическая правда

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