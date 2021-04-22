Украина вводит спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле решила установить спецпошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Комиссии в газете "Урядовый курьер".

Отмечается, что были установлены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси.

"Было установлено, что правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

Такие действия противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ), статьи 2 Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и считаются дискриминационными и недружественными действиями в понимании положений Закона и Порядка" , - говорится в сообщении.

Спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения Комиссии и к установлению факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.

Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования этого сообщения.

Под действие 35%-пошлины попадают автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и массой 5-20 тонн и более 20 тонн (исключение сделали для автомобильных шасси).

Также пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

Экономическая правда