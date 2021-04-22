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НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего

Четверг, 22 апреля 2021, 14:45
 

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следствие располагает достаточными основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами к 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако он трижды не появился".

 

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Предистория:

21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.

Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Украинская правда

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НАБУ

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