Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд – опрос НБУ

В январе-марте 2021 года спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения, в частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования.

Отмечается, что в январе-марте спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего - на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты.

"Главными факторами оживления спроса остаются снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризация долгов.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ. Снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования", - говорится в сообщении.

При этом, почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита.

Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, в то же время для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП.

Результаты опроса также свидетельствуют, что спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд.

"Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости", - добавили в НБУ.

Подчеркивается, что изменение спроса на ипотеку банки оценили наиболее высоко за всю историю наблюдений.

"Стандарты кредитования домохозяйств незначительно смягчились, в большей степени по потребительским займам благодаря конкуренции как между банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями.

Смягчению стандартов ипотечного кредитования способствовали позитивные ожидания перспектив рынка недвижимости. Уровень одобрения заявок на ипотечные и потребительские кредиты умеренно увеличился благодаря уменьшению процентных ставок. Уровень закредитованности домохозяйств является низким, преимущественно по оценке крупных банков", - сообщили в регуляторе.

Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% - домохозяйств, это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности.

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля 2021 года среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 88%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.

Экономическая правда