Кабмин планирует выделять малообеспеченным семьям до 100 тысяч под 0% на открытие бизнеса

Кабмине 21 апреля утвердил Порядок предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентного возвратного единовременного пособия, которое будет предоставляться неработающим трудоспособным лицам - членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для организации собственного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер помощи составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении.

Напомним, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата - 6 тыс грн, с 1 декабря ее поднимут до 6,5 тыс грн.

Согласно пояснительной записке к принятому правительством проекту постановления, предоставление такой помощи планируют ввести с 1 января 2022 года за счет средств новой бюджетной программы, которая должна быть предусмотрена для Минсоцполитики в госбюджете-2022.

"Предшествовала решению правительства успешная реализация пилотного проекта "Рука помощи", который внедрялся Министерством социальной политики при поддержке Всемирного банка в 2017 -2019 гг. в Харьковской, Львовской и Полтавской областях и отдельных объединенных территориальных общинах Житомирской, Донецкой, Черниговской областей.

Во время пилотного проекта предпринимателями стали 237 малообеспеченных безработных и вынужденных переселенцев. За три года только 19 из них прекратили предпринимательскую деятельность, что составляет всего 8%", - заявили в Минсоцполитики.

Сообщается, что сферы деятельности участников проекта - от автосервиса до изготовления мебели, одежды и обуви, от производства продуктов питания до лесного хозяйства и выполнения высотных работ. Средний месячный доход составлял от 25 до 150 тыс гривен.

Экономическая правда