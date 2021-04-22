"Антиахметовский законопроект": Минфин предлагает увеличить ренту за добычу железной руды

Правительство рассматривает изменения в законодательство, чтобы заставить олигархов платить больше налогов, одна из самых заметных инициатив, которая наносит ощутимый удар по империи Ахметова - увеличение ренты за добычу железной руды.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что разработчики за счет увеличения ренты за добычу железной руды рассчитывают получить дополнительный реусурс в бюджет объемом 3 млрд грн.

Сейчас компании, которые добывают железную руду, с каждой тонны платят 11-12% от себестоимости продукта. База налогообложения формируется из непосредственных затрат на добычу руды и оплаты труда рабочих - примерно 20-30 долл на тоне.

"То есть по действующим правилам уплаты ренты государство получает около 3 долл с каждой тонны добытой из недр Украины железной руды.

Ставки в 11% или 12% зависят от стоимости продукции с 58-процентным содержанием железа на мировом рынке. Точнее по индексу FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. Если в отчетном налоговом периоде цена составляла выше 70 долл за тонну, то ставка получается 12%. Если ниже - 11%", - поясняется в материале.

Если же Рада поддержит инициативу Минфина, уже с 1 июля 2021 года компании будут платить ренту не от себестоимости, а от той же рыночной цены. При этом будет применяться цена на руду с большим содержанием железа - 62%.

Предлагается установить следующую градацию размера рентной платы:

если цена меньше 65 долл за тонну - 0,1%;

если цена от 65 долл до 85 долл за тонну - 3%;

если цена от 85 долл до 120 долл за тонну - 8%;

если цена от 120 долл до 150 долл за тонну - 12%;

если цена от 150 долл до 180 долл за тонну - 14%;

если цена больше 180 долл за тонну - 16%.

"20 апреля стоимость одной тонны железной руды выросла на 3,82 долл - до 178,54 долл. То есть, если бы новые правила действовали уже сегодня, то применялась бы ставка в 14%. При этом фактически бюджет получил бы почти 25 долл с каждой тонны вместо 3-х долларов.

Полученные средства в пропорции 60 на 40 получили бы государственный и местные бюджеты соответственно", - добавляют авторы.

По оценкам инвесткомпании Concorde Capital, в 2020 году в Украине произвели 72 млн тонн железорудного сырья. Из них 46,2 млн тонн - идут на экспорт, свидетельствуют данные Укрметаллургпрома.

При этом, в Украине с десяток предприятий, которые занимаются добычей железной руды. Практически все они принадлежат олигархам. И наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов - более 50%.

Группа "Метинвест" (71,24% - СКМ Ахметова и 23,76% Вадима Новинского) полностью контролирует Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК), Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК. Кроме того, группа владеет 46% акций Южного ГОКа и 29,5% Запорожского железорудного комбината (через меткомбинат "Запорожсталь").

"Метинвест" также является владельцем 50% акций Криворожского железорудного комбината. Вторую половину завода контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского. Последний в 2019 году предлагал установить 75% ренту на добычу железной руды, которую продают за границу, а не перерабатывают в Украине.

ЧАО "Сухая балка" входит в группу DCH Александра Ярославского. А Полтавский ГОК и Еристовский ГОК - в Ferrexpo Константина Жеваго", - говорится в статье.

В то же время единственная компания, которая не относится к сфере интересов ни одного украинского олигарха и занимается добычей железной руды - "АрселорМиттал Кривой Рог". Ее владельцем является мировой металлургический гигант - группа ArcelorMittal индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Отмечается, что еще одна норма законопроекта, которая бьет по бизнесу самого богатого олигарха страны - отмена льготы по уплате земельного налога для горнодобывающих предприятий. Речь идет о компаниях, добывающих полезные ископаемые и разрабатывающих месторождения.

"Сегодня предприятия этого сектора платят в бюджеты местных общин лишь 25% от ставки, которую местные советы устанавливают.

Авторы "антиахметовского" законопроекта предлагают убрать соответствующую льготу из Налогового кодекса. В Минфине подсчитали, что это позволит дополнительно привлечь около 4-5 млрд грн. В Ассоциации городов Украины скромнее оценки - 2-3 млрд грн.

Как бы там ни было, но больше всего от этого страдает именно Ахметов, у которого достаточно шахт и рудников. По данным ЭП, более 50% земельного налога, который платит горнодобывающий сектор, приходится именно на предприятия олигарха", - говорится в материале.

В частности, в топ-10 плательщиков земельного налога, например, постоянно фигурирует криворожский "Северный горно-обогатительный комбинат", который входит в состав "Метинвеста".

То есть, владелец крупнейшего метхолдинга страны из-за этой нормы теряет миллиарды гривен.

В статье также говорится, что номинальным разработчиком изменений является Минфин, однако инициатива "расширить базу и администрирования налогов" принадлежит Офису президента.

Отвечал за наполнение новой налоговой концепции также председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

"Президентскую инициативу официально называют "налоговой реформой", но более употребительным среди разработчиков есть другое название - "антиахметовский законопроект".

После майских праздников документ может быть внесен на рассмотрение парламента. От изменений налогового законодательства в правительстве в целом рассчитывают получить дополнительные 50 млрд грн. И это только за один год", - добавляют авторы.

Читайте подробнее в статье: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали секретного документа

Экономическая правда