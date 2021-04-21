Оценка бизнесом работы таможни упала до двухлетнего минимума – опрос ЕБА

Интегральный показатель Таможенного индекса снизился до 3,08 баллов по 5-ти бальной шкале - это самый низкий показатель с первой половины 2019 года.

Об этом свидетельствуют выводы новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с DHL Express в Украине.

Отмечается, что в предыдущем периоде показатель индекса составлял 3,37 баллов.

"Среди составляющих индекса хуже всего таможенные эксперты оценили качество предоставления таможенных услуг, лучше всего - работу "Единого окна", - говорится в сообщении.

"Бизнес несколько ухудшил оценку работы таможенных органов во втором полугодии 2020 года, хотя с 2019 года настроения таможенных экспертов оставались концептуально неизменными.

Так, 32% респондентов в основном недовольны, а 11% - полностью недовольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне. По сравнению с прошлогодними 10% недовольных положением дел на таможне эти показатели существенно выросли. В то же время уменьшилось и количество в основном довольных работой таможенных органов экспертов - 38% (54% в прошлом периоде)", - добавили в ЕБА.

При этом, практически неизменной остается оценка уровня коррупции - 57% считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (56% в предыдущем периоде).

"Дальше мнения бизнеса поляризовались. Тогда как 21% опрошенных заметили увеличение проявлений коррупции, другие 22% считают, что уровень коррупционного давления на бизнес уменьшился", - говорится в сообщении.

"Оценка работы системы "Единое окно" хотя и оказалась самой высокой среди компонентов индекса, впрочем тоже несколько ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Процент респондентов, которые в основном или полностью удовлетворены использованием системы, несколько уменьшился с 67% до текущих 55%.

В то же время 18% остались недовольны работой системы (7% в предыдущем периоде). Одной из причин этому могут быть недостатки функционирования "Единого окна", о которых бизнес сообщает из года в год - это, прежде всего, случаи востребования бумажных документов в дополнение к электронным и отсутствие слаженного взаимодействия между таможенными и контролирующими органами", - отмечают в ассоциации.

"В контексте взаимодействия с таможней в течение последних полгода бизнес отмечает "кадровую лихорадку" среди топ-руководства Гостаможслужбы, ведь за это время успело измениться четыре главы ведомства. Конечно, это не добавило стабильности работе таможни.

К тому же, сообщество Ассоциации было взволновано беспрецедентными задержками оформления грузов, давлением таможенных органов с целью заставить компании завышать таможенную стоимость импортируемых товаров. Вполне естественно, что подобный опыт значительно испортил оценку бизнесом взаимодействия с таможенными органами", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Таможенный индекс проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2010 года.

Исследование состоит из трех тематических блоков - коррупция, качество таможенных услуг, работа "Единого окна". Индекс измеряется два раза в год. Отметка 3 считается нейтральной. Максимальная оценка составляет 5 баллов.

Опрос проводился за период июль-декабрь 2020 года, в нем приняли участие 85 таможенных экспертов из компаний-членов ЕБА.

Экономическая правда