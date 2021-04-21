Строительство трех новых станций метро в Днепре продолжили до 2024 года

Минфин завершил переговоры с ЕИБ, результатом которых стало продолжение реализации проекта строительства трех новых станций метро в Днепре до 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Проект предусматривает строительство новых станций "Театральная", "Центральная", "Исторический музей" и продолжение линии метро на 4 км.

По состоянию на конец марта фактический показатель выполнения строительных работ составляет 30%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году генеральный подрядчик обязан завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительство всех рабочих стволов и продолжит строительство эскалаторных тоннелей, проходку тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.

"Линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города, что значительно ограничивает возможности ее использования.

Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе", - заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

В Минфине добавили, что после реализации проекта общая длина линии метрополитена будет продлена до 11,8 км и будет включать 9 станций метро.

Метрополитен в Днепре открыли в 1995 году. Общая длина линии - 7,8 км и включает 6 станций.

Длина платформ на станциях - 102-105 м, что позволяет принимать поезда метро составом из 5 вагонов, хотя сейчас эксплуатируются поезда составом из 3 вагонов.

Напомним:

Ранее на строительство метрополитена в Днепре с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму более 300 млн евро.

Экономическая правда