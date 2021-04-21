"Укрзализныця" договорилась с трейдерами о поставках дизтоплива

В "Укрзализныце" заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период - уже достигли согласия с поставщиками по восстановлению его поставок.

Об этом заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Сейчас Укрзализныця и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - сказал Юрик.

"Укрзализныця проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Укрзализныця ранее заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Экономическая правда