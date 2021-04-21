"Укрзализныця" договорилась с трейдерами о поставках дизтоплива
В "Укрзализныце" заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период - уже достигли согласия с поставщиками по восстановлению его поставок.
Об этом заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.
"Сейчас Укрзализныця и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - сказал Юрик.
"Укрзализныця проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу", - добавили в пресс-службе.
Напомним:
Укрзализныця ранее заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.
Экономическая правда
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