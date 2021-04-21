Правительство утвердило порядок проведения инвентаризации лесов

Кабмин на заседании 21 апреля утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов, который даст возможность получить исчерпывающую информацию о количестве и качестве лесов в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, последний государственный учет украинских лесов проводился еще в 2011 году.

По его словам, на сегодня актуальной информации о лесах в Украине нет.

"В течение следующих 5 лет мы ежегодно будем собирать данные. Как результат - государство и общественность получат всю необходимую информацию о том где, сколько и в каком состоянии находятся леса в Украине.

Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйства и для будущего нашего государства", - заявил премьер.

Кроме того, Кабмин поддержал решение по облегчению доступа к получению информации о землеустройстве и земельных участках.

"Благодаря этому решению улучшится эффективность работы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель. Это позволит сократить сроки получения информации от Фонда и улучшить качество поступления и учета материалов", - добавил Шмыгаль.

Экономическая правда