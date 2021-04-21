По 5 тысяч на гектар: Кабмин увеличил финансовую поддержку малых фермеров

Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тыс гривен на гектар для развития небольших семейных ферм - одновременно общая сумма не будет превышать 100 тыс гривен на одно хозяйство.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

"Правительство усовершенствовало процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, решение предусматривает увеличение размера субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий", - говорится в сообщении.

"Поддержка и развитие фермерства и сельского хозяйства - это и стимулирование экономики, и продовольственная безопасность государства, и развитие сельских территорий.

Мы видим значительный неиспользованный аграрный потенциал, особенно что касается небольших семейных ферм. Всего в Украине насчитывается почти 50 тыс фермерских хозяйств. Это украинские аграрии, которые обрабатывают небольшие земельные участки", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такие хозяйства не всегда имеют равные условия для привлечения дешевых ресурсов для развития, как это могут себе позволить крупные игроки рынка.

"Наша цель - обеспечить равные условия для развития и становления фермерских хозяйств. Развитие небольших семейных ферм является одним из наших приоритетов в аграрной отрасли", - добавил он.

Согласно постановлению, принятого правительством, размер бюджетной субсидии новосозданных ФГ увеличен с 3000 грн до 5000 грн на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар).

"Именно малые фермерские хозяйства, которые имеют в обработке небольшие площади и ограниченный финансовый ресурс, больше всего нуждаются в усиленной поддержки со стороны государства.

Чтобы стимулировать развитие малого фермерства, мы увеличили финансовую поддержку новосозданным фермерским хозяйствам, а также добавили выплаты на такую ​​деятельность", - заявил мнистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Также введены выплаты в размере 36 тыс грн за сельскохозяйственную совещательную услугу. Кроме того, расширены виды коров, за которые будет предоставляться бюджетная дотация фермерским хозяйствам.

Документ устраняет административные препятствия при получении государственной поддержки (в частности, уменьшается количество поданных документов; сокращается время их рассмотрения и принятия решения)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда