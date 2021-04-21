Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Об этом пишет журнал "Рейтинг" со ссылкой на вестник Государственной налоговой службы.

Право опубликовать общую сумму уплаченных налогов журнал не получил, но "Гугл" располагается между ООО "Эпицентр К" с 2,87 млрд грн и "ДТЭК Павлоградуголь" с 2,6 млрд грн уплаченных налогов.

В 2019 году "поисковик" занимал 75 место в списке.

На первых трех местах рейтинга расположились "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз Украины" с 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн и 18,8 млрд грн уплаченных платежей соответственно.

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