Карантин продлили до 30 июня
Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.
Источник: заседание Кабмина 21 апреля.
Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина".
Детали: По словам Шмыгаля, чрезвычайная ситуация больше касается органов государственной власти и их противодействия пандемии.
В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.
В эти дни Кабмин призвал людей оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.
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