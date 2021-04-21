Прибыль "Ощадбанка" в первом квартале упала в 10 раз

Чистая прибыль "Ощадбанка" в первом квартале 2021 года составила 252 миллиона гривень, тогда как в 2020 году этот показатель был равен 2,63 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Операционная прибыль банка составила 2,1 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше, чем в первом квартале прошлого года.

Положительный финансовый результат достигнут в том числе за счет роста чистого процентного дохода "Ощадбанка" до 2,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн (или на 96%) больше показателя 2020 года. Рост обусловлен увеличением процентного спреда, объем которого на конец квартала составлял 7%.

Чистый комиссионный доход банка в первом квартале составил 1,4 млрд грн, что на 342 млн грн (на 32,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на продолжение экономической нестабильности, вызванной коронакризисом, рост активов банка в течение отчетного периода составил 21 млрд грн (или 9%). Сейчас они составляют 255 млрд грн", – говорится в сообщении.

Также наблюдался рост депозитного портфеля "Ощадбанка", который на конец марта 2021 года составил 209 млрд грн. Отмечается, что в течение первого квартала он вырос на 12,1%, или на 22 млрд грн.

Напоминаем:

"Ощадбанк" по итогам работы в 2020 году получил 2,8 млрд грн чистой прибыли, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019 году (255 млн грн).

Экономическая правда