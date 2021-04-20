100 миллионов долларов от МБРР: Малый и средний бизнес может получить льготное кредитование

В рамках новой кредитной программы МБРР малый и средний бизнес сможет получить льготное кредитование на общую сумму 100 млн долл - 19 апреля Кабмин принял постановление о реализации этого инвестпроекта.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Проектом "Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках проектов доступа к долгосрочному финансированию" предусмотрено привлечение кредита от МБРР в размере 100 млн долл для предоставления экспортоориентированным малым и средним предприятиям доступа к долгосрочному финансированию.

Благодаря чему будет происходить наращивание экспортного потенциала, для стимулирования роста ВВП Украины в условиях падения экономической активности в мире, вызванного пандемией коронавируса", - заявили в ведомстве.

"Учитывая повышение спроса со стороны потенциальных финансовых учреждений-участников в условиях кризиса, вызванного COVID-19, проект будет своевременным, ожидаемым и окажет положительное влияние на развитие экспортоориентированных малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, будет способствовать сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, особенно в контексте преодоления последствий кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 апреля правительство также поддержало распоряжение президента о создании украинской делегации для участия в переговорах с МБРР и полномочия главы правления акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" на подписание гарантийного соглашения между Украиной и МБРР.

Экономическая правда