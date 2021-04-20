Приватбанк назначил двух топ-менеджеров
Наблюдательный совет Приватбанка 17 апреля утвердил результаты конкурсного отбора двух должностей в составе правления банка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В частности, по результатам конкурса, с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет на должность заместителя председателя правления по вопросам финансов назначена Анна Самарина, которая сейчас является и.о. председателя правления банка и заместителем председателя правления по вопросам финансов.
"Также наблюдательным советом Приватбанка по итогам конкурсного отбора на должность члена правления по вопросам управления рисками с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет назначена Лариса Чернышева, которая сейчас занимает должность члена правления по вопросам управления рисками.
Конкурсный отбор является обязательным условием назначения топ-менеджеров государственных банков согласно статье 7 Закона о банках и банковской деятельности. Завершение срока трудового контракта любого из членов правления требует проведения конкурса. Избрание и назначение членов правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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