Приватбанк назначил двух топ-менеджеров

Наблюдательный совет Приватбанка 17 апреля утвердил результаты конкурсного отбора двух должностей в составе правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В частности, по результатам конкурса, с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет на должность заместителя председателя правления по вопросам финансов назначена Анна Самарина, которая сейчас является и.о. председателя правления банка и заместителем председателя правления по вопросам финансов.

"Также наблюдательным советом Приватбанка по итогам конкурсного отбора на должность члена правления по вопросам управления рисками с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет назначена Лариса Чернышева, которая сейчас занимает должность члена правления по вопросам управления рисками.

Конкурсный отбор является обязательным условием назначения топ-менеджеров государственных банков согласно статье 7 Закона о банках и банковской деятельности. Завершение срока трудового контракта любого из членов правления требует проведения конкурса. Избрание и назначение членов правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Экономическая правда