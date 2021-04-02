МВФ предупреждает о возможных протестах из-за роста неравенства, вызванного пандемией

В Международном валютном фонде предупредили, что неравенство, которое усиливается из-за пандемии коронавируса, может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и социальным беспорядкам.

Об этом пишет Bloomberg.

"Эти факторы затрудняют принятие здоровой экономической политики и создают риски для макроэкономической стабильности и функционирования общества", - цитирует издание отчет Фонда, опубликованный в четверг.

"Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", - добавили в Фонде.

В МВФ добавили, что неравенство доходов ухудшилось за последние 3 десятилетия, особенно в развитых и крупных развивающихся экономиках.

Согласно отчету МВФ, в прошлом году 95 млн людей опустились за черту экстремальной бедности.

"Пандемия ослабляет государственные бюджеты, и многим странам потребуются дополнительные доходы, им также придется тратить средства более эффективно", - добавили в Фонде.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд ожидает начала экономического восстановления "с различными скоростями", поскольку экономические ситуации в странах отличаются.

МВФ рекомендовал политикам рассмотреть шаги для преодоления растущего неравенства, включая реформирование налоговой политики и укреплениее социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.

"Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги", - пишет агентство.

Напоминаем:

Сообщалось, что МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму 650 млрд долларов для помощи восстановления мировой экономики в результате пандемии.

В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, но оно неравномерное, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

Экономическая правда