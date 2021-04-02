СБУ разоблачила российского брокера: присвоил десятки миллионов

Служба безопасности Украины заблокировала работу фейкового международного брокера "Just2Trade", который незаконно присвоил десятки миллионов гривен украинских инвесторов - компания принадлежит российскому холдингу "Финам".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Дельцы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейковых международного брокера "Just2Trade", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, сделку организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурса предлагались услуги на фондовом рынке. В то же время, лицензии на деятельность от Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР) они не получали.

В СБУ объяснили сделку: злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом".

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность дельцов и подтверждают работу на страну-агрессора. Права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", отмечают в пресс-служба. Продолжается досудебное следствие.

В Службе просят пострадавших вкладчиков проекту обращаться по телефонам: 0933798814, 0669932484.

Экономическая правда