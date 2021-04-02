Индекс S&P 500 достиг исторического рекорда

Рыночный индекс S & P 500 на торгах 2 апреля впервые пересек отметку в 4000 пунктов и достиг значения в 4 020,63 пункта - индексы растут из-за анонсированного инфраструктурного плана в США на 2 триллиона долларов.

Это известно из данных Markets Insider.

Так, индекс S&P 500 2 апреля достиг своего максимума в 4 020,63 пункта (+ 1,18%). Индексы Dow Jones и Nasdaq Composite хотя и не побили свои рекорды, и к ним приблизились и продолжают расти на торгах.

Dow Jones 30 Industrial составляет 33,153.21 (+ 0.52%), а Nasdaq Composite вырос до 13,480.11 (+ 1.76%).

Акции растут на фоне презентации президентом США Джо Байденом нового экономического плана на сумму 2 триллиона долларов. На этот раз помощь будет сосредоточена на социальных инициативах и инфраструктурных проектах.

Такой пакет поможет бороться с безработицей и оживит экономику, в связи с чем инвесторы демонстрируют оптимистичные настроения.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден 31 марта официально представит пакет помощи в 2 триллиона долларов, направленный на инвестиции как в более традиционные проекты дорог и мостов, так и на борьбу с климатическими изменениями и поддержку социальных программ.

Экономическая правда