Ожидания бизнеса улучшились из-за большего спроса - НБУ

Ожидания бизнеса в марте улучшились из-за большего внутреннего спроса, впервые с февраля прошлого года показатель пересек равновесное значение в 50 пунктов.

Об этом сообщает Нацбанк по результатам ежемесячного исследования индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

Так, в марте 2021 года индекс составил 51.4 по сравнению с 48.8 в феврале. Отмечается, что во всех секторах опроса предприниматели более оптимистично оценивали свою деятельность. В то же время, равновесный уровень пересекли предприятия промышленности, торговли и сферы услуг.

Предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют высокие среди других секторов оценки собственных экономических перспектив. В марте секторный индекс вырос до 52.3 с 50.3 в феврале, улучшились ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

В сфере торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52.2 у предприятий торговли и к 51.4 у предприятий сферы услуг с 49.0 в феврале. В сфере ожидают новых заказов, происходит дальнейшее восстановление работы.

Предприятия строительства (строительства жилья), несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшилось до 40.6 с 35.3 в феврале. Строители улучшили свои ожидания по объемам строительства, закупке сырья и материалов, а также доступности подрядчиков.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию / услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Напоминаем:

В феврале бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на ослабление карантинных мероприятий.

Экономическая правда