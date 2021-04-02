УЗ отстранила руководителей железной дороги, из-за которых Интерсити мог сойти с рельсов



Укрзализныця отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за служебной халатности которых 29 марта с рельсов могли сойти 6 вагонов Интерсити+ на маршруте Киев - Запорожье, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", - говорится в заявлении УЗ.

В частности, в компании создали комиссию, которая расследует обстоятельства схода с рельсов поезда 29 марта. Сейчас она обнаружила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке и во время ведения журналов учета.

"Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы освободим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

От исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Напоминаем:

Укрзализныця возобновила движение между Запорожьем и Днепром, и предупреждает о вынужденной задержки рейсов - ранее 29 марта поезд "Интерсити" сошел с рельсов у города Славгород, что на Днепропетровщине.

Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавший из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.

Экономическая правда