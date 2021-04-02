Грузы из стран Персидского залива будут доставлять в Киев по Днепру
Судоходная компания Argo Shipping планирует осуществлять рейсы по доставке грузов из стран Персидского залива в Киев по Днепру.
Об этом сообщает Агрологистика.
В 2020 году судно Porada, принадлежащее компании, уже поднималось по Днепру до Украинки (Киевская область), выгрузив 2000 тонн турецкого цемента.
"Argo Shipping уже возродила такие линии, как Запорожье-Италия, Запорожье-Греция, Запорожье-Франция и другие. А в этом году уже получила запросы от фрахтователей на выполнение рейсов из стран Персидского залива в Киев", - заявил коммерческий директор Александр Никулин.
В 2020 году судами компании было перевезено 710 тыс тонн грузов, что на 30% больше, чем в 2019 году. Из этого объема более 350 тыс тонн составила металлопродукция, которую загрузили в речных портах на реке Днепр и отправили в морские порты Черного, Средиземного, Адриатического морей, а также в европейские порты на Дунае.
Компания оперирует 13 единицами флота общим тоннажем более 44 тыс тонн. Из них 9 судов класса река-море и четыре судна – речные.
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