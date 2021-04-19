Биткоин рухнул на 15%

18 апреля курс биткоина обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта — до 51 тысячи долларов.

Об этом говорится в данных основных криптовалютных бирж.

Позже криптовалюта отыграла часть потерь, укрепившись до 55 тыс долл, что означает падение на 12%. По состоянию на 13:00 19 апреля биткоин стоит около 56,88 тыс долл.

Bloomberg написал, что это самое сильное снижение криптовалюты за более чем семь недель. Только на прошлой неделе биткоин обновил исторический рекорд стоимости, когда достиг 64,9 тыс долл.

К падению могли привести сообщения, что казначейство США может усилить борьбу с отмыванием денег через цифровые активы, отметило агентство.

К ралли биткоина привело его более широкое принятие финансовыми рынками и институциональными инвесторами. PayPal и платежный сервис гендиректора Twitter Джека Дорси F Square начали принимать биткоин в качестве средства платежа, Morgan Stanley допустил к цифровым активам своих наиболее состоятельных клиентов, а Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и начала принимать их в качестве платы за свои электромобили.

Несмотря на рост на 800% в прошлом году и удорожание в 2021-м, биткоин вызывает у инвесторов опасения из-за его волатильности и перспектив как средства платежа, отметил Bloomberg.

Кроме того, правительства стали более внимательно оценивать риски цифровых активов по мере роста их популярности, добавило агентство. Например, центробанк Турции решил запретить использование криптовалют как формы платежа с 30 апреля.