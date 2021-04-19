ЕБРР прокредитует сделку по покупке провайдера "Воля"

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет компании "Датагруп" кредит в 65 миллионов долларов для приобретения компании "Воля", что позволит создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает "Укринформ".

Компания "Датагруп", являющаяся одним из ведущих провайдеров волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг в Украине, покупает ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного Интернет-доступа в розничном сегменте компании "Воля".

Финансирование для этого соглашения обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития, предоставляющий кредит в размере 65 млн долл в гривневом эквиваленте компании "Датагруп", мажоритарным владельцем которой является фонд под управлением компании Horizon Capital.

Кредитные средства прежде всего будут использованы для приобретения компании "Воля", что позволит создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора с лучшим качеством услуг и широким их набором.

"Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму 65 млн долл. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития - приобретения компании "Воля" и полномасштабной модернизации сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превысить ожидания потребителей как их надежного партнера", - сказал генеральный директор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Напоминаем:

"Датагруп" - всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания предоставляет услуги для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра.

Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии.