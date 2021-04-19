Американские индексы растут 4-ую неделю подряд и обновили рекорды
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов 16 апреля, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Помимо этого, американский рынок акций завершил неделю ростом. Dow Jones и S&P 500 прибавили 1,2% и 1,4% соответственно, продемонстрировав повышение по итогам четвертой недели подряд. Nasdaq вырос на 1,1% и завершил третью неделю подряд в "плюсе".
Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.
Министерство торговли США сообщило, что число домов, строительство которых было начато в стране в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года.
Индекс потребительского доверия в США в апреле поднялся до 86,5 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение с марта 2020 года.
В четверг министерство труда США сообщило о падении количества новых заявок на пособие по безработице до минимума с начала пандемии. Тем временем темпы повышения розничных продаж в США в марте были мак
симальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер заявил, что ожидает подъема американской экономики, однако не видит причин для начала ужесточения денежно-кредитной политики.
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