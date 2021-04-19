США могут расширить санкции против российских облигаций – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки готовят ужесточение санкций в отношении российского суверенного долга.

Об этом пишет Bloomberg.

Администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций – введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Администрация будет изучать реакцию рынков на введение санкций, включая поведение рубля, и следить за долей иностранного владения в ОФЗ, отмечают источники Bloomberg. Интерес для Вашингтона представляет решение совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке (заседание пройдет 23 апреля – ред) и динамика потоков капитала.

Напоминаем:

15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.