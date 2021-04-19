Все разделы
Укр / Рус

Украина потратит на космическую программу 15 миллиардов

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:30
 

Объем государственного финансирования под космическую программу составляет 3 миллиарда гривень ежегодно в течение 5 лет.

Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью Экономической правде.

По его словам, ключевыми и наиболее затратными являются проекты по созданию системы спутников дистанционного зондирования земли и ракетно-космических комплексов.

Тафтай назвал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности "лидером", от которого зависит скорость реформирования предприятий космической отрасли.

"Также очень важным инструментом для реализации этой задачи является принятие закона "Об особенностях преобразования предприятий". И в этом случае мы говорим не только о космическом агентстве... но и о... Верховной Раде, поскольку это утверждается законом", – сообщил он.

Подробнее читайте по ссылке: Как Украина будет запускать спутники и сколько мы заплатим Илону Маску. Интервью с главой Госкосмоса

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космос космическая отрасль правительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника 19 апреля 2021, 10:10
Как Украина будет запускать спутники и сколько мы заплатим Илону Маску. Интервью с главой Госкосмоса 19 апреля 2021, 08:30
Firefly Aerospace Полякова разработает космический тягач для NASA 8 апреля 2021, 19:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!