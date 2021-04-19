"Укрнафта" и "Укргазвыдобування" не пустили государственную ревизию несмотря на указ Зеленского

Государственная аудиторская служба в течение 2020 года не смогла начать ревизию публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргазвыдобування".

Об этом свидетельствует переписка аудиторов с Кабмином, которую обнародовал Марлин.

Аудиторы запланировали ревизии во исполнение Плана приоритетных действий правительства Дениса Шмыгаля на 2020 год и Указа президента Владимира Зеленского от 2019 года "О Решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

"Однако указанные субъекты хозяйствования работников Госаудитслужбы к проведению ревизии не допустили со ссылкой на их неподконтрольность органам государственного финансового контроля", – говорится в письме государственных аудиторов на Кабмин.

Зато Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

Постановлением Кабмина от 2015 года "Укрнафта" и "Укргазвыдобування" включены к объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Кроме Кабмина о недопущении к ревизиям Госаудитслужба проинформировала СНБО, Министерство финансов и Министерство внутренних дел. А также НАК "Нафтогаз" как акционера указанных компаний, и предложила немедленно принять соответствующие меры для проведения ревизий, а также рассмотреть вопрос об увольнении с занимаемых должностей руководителей "Укрнафты" и "Укргазвыдобування".

Госаудитслужба обратилась в МВД с требованием прекратить противодействие ревизии и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Также в письме аудитслужбы говорится, что подготовлены необходимые проекты закона и постановления Кабмина, которые призваны обеспечить проведение ревизий на указанных компаниях.

Напомним, что последняя ревизия "Укрнафты", которую удалось провести государственным аудиторам, завершилась в 2010 году.

"Нафтогазу Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский – около 42% акций.

Также "Нафтогаз" – единственный акционер "Укргазвыдобування".

Экономическая правда