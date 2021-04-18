МАУ перестанет совершать международные рейсы из Ивано-Франковска и Винницы

Госавиаслужба Украины аннулировала права МАУ на три международных маршрута из Ивано-Франковска и Винницы.

Это предусмотрено приказом №613, передает avianews.

Из документа следует, что от прав МАУ отказалась добровольно. Она могла летать из Ивано-Франковска в Аликанте до четырех раз в неделю, из Ивано-Франковска в Валенсию и из Винницы в Варшаву по три раза в неделю.

Однако авиаперевозчик больше года не использовал эти маршруты. "При сохранении прав на них МАУ могла столкнуться с ухудшением своих позиций при участии в конкурсе на получение прав на другие направления", - отмечают в издании.

Поэтому авиакомпании постепенно избавляются от прав на неликвидные маршруты, полеты по которым они не выполняют или не планируют выполнять в ближайшее время.

На авиарейсы в Испанию и Польшу несколько лет назад сняты все ограничения по числу вылетов и авиакомпаний.

"Таким образом, при необходимости любая украинская авиакомпания может получить права на полеты в эти государства в неограниченном количестве", - отметили в avianews.