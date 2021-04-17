Внутренние авиаперевозки в Китае в марте превзошли объем, который был до пандемии

Авиакомпании Китая в марте перевезли на внутренних рейсах 47,68 млн пассажиров, это выше показателя за март 2019 года, до пандемии.

Об этом сообщает ЦТС.

Объем грузовых авиаперевозок составил около 655 тыс. тонн, это на 3,7% выше показателя за март 2019 года.

Управление гражданской авиации Китая отмечает, что давление на авиационную отрасль сохраняется, что обусловлено отдельными вспышками заболеваемости COVID-19 в некоторых районах КНР и сложной ситуаций в мире в связи с пандемией, сообщает агентство Синьхуа.

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