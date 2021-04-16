Россия пригрозила депортировать 150 тысяч нелегальных мигрантов из Украины

Власти Российской Федерации потребовали от соседних стран до 15 июня вернуть своих граждан, которые незаконно находятся в России, пригрозив закрытием границ.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, передает Интерфакс.

"Никакой правоприменительной практики к гражданам других государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", – заверил Горовой.

Он продемонстрировал слайд со статистическими данными МВД, согласно которым в России находятся более 1 млн нелегалов.

Больше всего нелегальных мигрантов – из Узбекистана (более 332 тыс). На втором месте расположился Таджикистан (247 тыс). Следом идут Украина (152 тыс), Азербайджан (120 тыс), Киргизстан (115 тыс), Армения (61 тыс), Молдова (56 тыс) и Казахстан (49 тыс).

При этом на прошлой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трудовых мигрантов, чье число в России значительно сократилось из-за пандемии COVID-19, не хватает для реализации масштабных проектов, отмечает РБК.

Ранее из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой.

Указами президента РФ Путина оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.