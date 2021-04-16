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Нацбанк и IFC будут совместно развивать "зеленое финансирование"

Пятница, 16 апреля 2021, 18:30
 

Нацбанк и Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, 16 апреля подписали договор о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Глава НБУ Кирилл Шевченко и региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар подписали Договор о сотрудничестве по внедрению проектов по развитию устойчивого финансирования в Украине.

Целью проектов является развитие устойчивого финансирования в Украине путем разработки стандартов "зеленого финансирования" и интегрированных экологических, социальных и управленческих стандартов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество будет осуществляться по двум программам: "Зеленое финансирование" и "Интегрированная программа по экологической, социальной и управленческой практики для содействия инвестициям в странах Европы и Центральной Азии" ("Программа ESG").

По данным IFC, в глобальном масштабе на развивающихся рынках существуют возможности для климатических инвестиций на сумму около 23 трлн долларов до 2030 года, одновременно в Украине они оцениваются в 73 млрд долларов.

"Чтобы воспользоваться этим потенциалом, стране необходимо принять соответствующие стандарты и политику для построения устойчивого финансового сектора", - добавили в НБУ.

"Нам приятно видеть такую ​​преданность и последовательность наших украинских партнеров в продвижении устойчивого финансирования и построении "зеленой" экономики как одного из путей восстановления социальной и экономической устойчивости государства.

IFC с нетерпением ждет начала реализации проекта, чтобы поддержать Украину в этих усилиях путем глобального обмена знаниями и оказания технической и финансовой поддержки на национальном уровне", - заявил региональный менеджер IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пеллмар.

В последующие 3 года в рамках сотрудничества НБУ и IFC предусматривается:

  • разработка стратегий НБУ по "зеленому" и устойчивому финансированию;
  • разработка стандартов устойчивого и "зеленого" финансирования в Украине;
  • развитие способности НБУ относительно включения аспектов ESG в нормативно-правовых акты о корпоративном управлении в банках Украины и стандартов раскрытия информации о ESG для банков, разработка требований по управлению экологическими и социальными рисками в банках;
  • обмен знаниями и развитие способности НБУ;
  • осуществление мероприятий по повышению осведомленности для учреждений, являющихся объектами регулирования со стороны НБУ (после принятия НПА/РА и стандартов).

"Этот Договор о сотрудничестве является признанием наших общих усилий по развитию устойчивого финансового сектора в Украине", - заявил Шевченко.

Экономическая правда

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