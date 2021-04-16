В Приватбанке и Ощадбанке отреагировали на открытие АМКУ дела по эквайрингу

В Приватбанке и Ощадбанке заявили, что на сегодняшний день не получали документов от АМКУ о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.

Об этом говорится в официальных комментариях банков относительно заявления АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.

"Приватбанк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе, и по стоимости своих услуг.

Рынок безналичных платежей в Украине является высоко конкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов - качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки", - заявили в пресс-службе.

"На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.

Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - добавили в банке.

Дополнено.

"На сейчас Ощадбанк не получил документов об открытии со стороны АМКУ дела в отношении размера комиссии за эквайринг, и поэтому не может комментировать его детали", - заявили в Ощадбанке.

В банке добавили, что ценообразование на эти и другие услуги банка состоялось без всякого нарушения действующего законодательства.

"На рынке эквайринговых услуг представлено много игроков: различных финансовых учреждений как государственного, так и частной форм собственности, с отечественным и иностранным капиталом.

После получения всех необходимых документов Ощадбанк непременно будет доказывать свою правоту во всех возможных инстанциях", - отмечает госбанк.

Напомним:

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ "Приватбанк" и АО "Ощадбанк" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг.

Экономическая правда