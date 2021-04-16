В Приватбанке и Ощадбанке отреагировали на открытие АМКУ дела по эквайрингу
В Приватбанке и Ощадбанке заявили, что на сегодняшний день не получали документов от АМКУ о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.
Об этом говорится в официальных комментариях банков относительно заявления АМКУ о начале рассмотрения дела по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.
"Приватбанк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе, и по стоимости своих услуг.
Рынок безналичных платежей в Украине является высоко конкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов - качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки", - заявили в пресс-службе.
"На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.
Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - добавили в банке.
Дополнено.
"На сейчас Ощадбанк не получил документов об открытии со стороны АМКУ дела в отношении размера комиссии за эквайринг, и поэтому не может комментировать его детали", - заявили в Ощадбанке.
В банке добавили, что ценообразование на эти и другие услуги банка состоялось без всякого нарушения действующего законодательства.
"На рынке эквайринговых услуг представлено много игроков: различных финансовых учреждений как государственного, так и частной форм собственности, с отечественным и иностранным капиталом.
После получения всех необходимых документов Ощадбанк непременно будет доказывать свою правоту во всех возможных инстанциях", - отмечает госбанк.
Напомним:
Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ "Приватбанк" и АО "Ощадбанк" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua