Курс биткоина немного просел на фоне ограничений центробанка Турции
Котировки биткоина упали на более чем 4% на фоне новостей, что центробанк Турции запретил расчеты в криптовалюте, сославшись на возможный "непоправимый" вред и риски.
Об этом сообщает Reuters.
"Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги", - заявили в регуляторе.
Центробанк также подчеркнул, что использование криптовалют в платежах может привести к "непоправимому ущербу", а также может подорвать доверие к традиционным методам и инструментам оплаты.
Сообщается, что запрет вступит в силу с 30 апреля - он не коснется торговли криптовалютой на биржах.
"Такое решение может остановить криптовалютний рынок Турции, который в последние месяцы набрал обороты на фоне того, что инвесторы пытаются защититься от обесценивания турецкой лиры, которое в прошлом месяце достигло 16%", - пишет агентство.
После публикации новостей о решении турецкого регулятора биткоин упал на 4,6% до 60 333 долларов.
По состоянию на 16:29 (по Киеву) курс биткоина немного отыграл падение - до 61 180 долларов, свидетельствуют данные Coindesk.
Напомним:
14 апреля курс биткоина превысил 64 тыс долл перед листингом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase.
Экономическая правда
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